محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حمد الرميح، بتعيين الموظف نايف الحكمي مديراً للمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان. ويعد "الحكمي" من الكوادر الإدارية الشابة المتفانية في الرقي بالعمل. "الحكمي" مديرًا للضمان الاجتماعي بجازان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08 صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حمد الرميح، بتعيين الموظف نايف الحكمي مديراً للمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان. ويعد "الحكمي" من الكوادر الإدارية الشابة المتفانية في الرقي بالعمل. 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 05:40 PM اخر تعديل 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 05:41 PM صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حمد الرميح، بتعيين الموظف نايف الحكمي مديراً للمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان. ويعد "الحكمي" من الكوادر الإدارية الشابة المتفانية في الرقي بالعمل. ، "الحكمي" مديرًا للضمان الاجتماعي بجازان ،

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