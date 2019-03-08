محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. حساب "الداخلية" على "السناب شات": تغطيات ومشاهد وأخبار القطاعات الأمنية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-08 واصل الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على برنامج "سناب شات"، بث أخبار وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية التابعة لها. وتتضمن المواد التي يقدّمها الحساب، تغطيات ميدانية وتفاصيل العمليات الأمنية والبيانات الرسمية وأخبار القطاعات الأمنية. 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 05:14 PM واصل الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على برنامج "سناب شات"، بث أخبار وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية التابعة لها. وتتضمن المواد التي يقدّمها الحساب، تغطيات ميدانية وتفاصيل العمليات الأمنية والبيانات الرسمية وأخبار القطاعات الأمنية. ، شاهد.. حساب "الداخلية" على "السناب شات": تغطيات ومشاهد وأخبار القطاعات الأمنية ،

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