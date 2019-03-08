، جامعة الطائف تنظم ملتقى لاستكشاف طموحات السعوديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكريم نائبة وزير التعليم سابقاً نورة الفايز بمناسبة يوم المرأة

تحتفل جامعة الطائف، بعد غدٍ الأحد، بيوم المرأة العالمي، من خلال تنظيم ملتقى بعنوان "المرأة السعودية.. طموحات وإنجازات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وقال "زمان": الجامعة تقيم هذا الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ووفق توجهات رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي أكدت على الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف: الملتقى يأتي احتفاءً بما تحققه المرأة السعودية من إسهامات فاعلة في تحقيق نهضة الوطن وتنميته، بثبات على المبادئ، والتزام بالقيم، وتطلع نحو المستقبل في ظل قيادة حكيمة يعتز أبناء الوطن بالولاء لها، والعمل برؤاها، وكذلك الاحتفاء بإنجازات الجامعة لتمكين المرأة وسبقها في أكثر من مجال.

من جانبها، قالت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني: سيشهد الحفل تكريم نائب وزير التعليم لشؤون البنات سابقاً نورة بنت عبدالله الفايز، وهي أول سيدة سعودية تشغل منصب نائب وزير في المملكة، باعتبارها أنموذجاً يحتذى للجيل الشاب من الفتيات السعوديات الطموحات.

وأضافت: تعدّ "الفايز" من أبرز الشخصيات النسائية القيادية في المملكة، ويأتي تكريمها تقديراً لمسيرتها الطويلة من العمل والعطاء التي بدأتها منذ العام ١٩٧٥ لتطوير قطاع تعليم البنات في المملكة طوال أربعة عقود، حققت خلالها الكثير من الإنجازات، توجت بصدور الأمر السامي الكربم بتعيينها في منصب نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات.

وأردفت: ستعقد خلال الملتقى جلستان حواريتان، الأولى بعنوان "طموحات وتحديات المرأة السعودية"، والثانية بعنوان "المقومات والفرص لنجاح المرأة السعودية"، بمشاركة نخبة من السيدات السعوديات الاختصاصيات في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والمعرفية، إضافة إلى عدد من عضوات هيئة التدريس في الجامعة.