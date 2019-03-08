، إلكترونيًّا.. إتاحة تفويض المواطن بالخارج من ينوب لاستلام جوازات أبنائه ،

محمد بن مسعود - الدمام - "اللحيدان": إجراءات بسيطة يمكن الاستفادة بها دون الحاجة لمراجعة أي جهة

أكدت إدارة الجوازات، أن خدمة التفويض الإلكتروني، التي أطلقت مؤخرًا عبر برنامج "أبشر"، تتيح للمواطنين المقيمين خارج السعودية، تفويض من ينوب عنهم لاستلام جوازات سفر أبنائهم، بجانب العديد من الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجوازات.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد بيّنت أن خدمة التفويض الإلكتروني عن طريق "أبشر" متاحة لجميع المستفيدين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم في خدمات الجوازات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان، أن إجراءات خدمة التفويض بسيطة جدًّا، ويمكن لكل من لديه حساب في خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر"، أن يستفيد منها دون الحاجة لمراجعة أي جهة لتفويض غيره لإنهاء بعض الإجراءات؛ داعيًا المواطنين والمقيمين للاستفادة مما تقدمه المديرية العامة للجوازات عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر".

وتقدم منصة "أبشر" أكثر من 160 خدمة إلكترونية متنوعة، وقد كشفت إدارة الجوازات أنه تم خلال العام الماضي (2018)، إنجاز نحو 5.6 مليون عملية من خلال المنصة.