، "الشؤون الإسلامية" تدرب مراقبي مساجد الرياض على التعاميم الإلكترونية ،

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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، أمس، دورة تدريبية تقنية لمراقبي المساجد بمدينة الرياض؛ بحضور المدير العام لفرع الوزارة سامي بن سليمان المشيقح.
واستهدفت الدورة التي أقيمت في قاعة المحاضرات والندوات بالفرع، أكثر من ١٠٠ مراقب لمساجد العاصمة، تحدث خلالها المختصون في إدارة الحاسب عن التعامل مع البريد الإلكتروني بطريقة احترافية تهيئ مزيداً من الاستفادة من خلال تتبع الاستفسارات والملحوظات التي ترد للفرع عبر الرقم الموحد (1933)، إضافة إلى نظام التعاميم الإلكترونية لمراقبي المساجد.
وتأتي الدورة بناءً على توجيهات وحرص الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الاستفادة المثلى من التقنية في خدمة قطاعات الوزارة وفروعها لأداء الواجب تجاه بيوت الله تعالى ومنسوبيها، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، وسعياً لتسهيل الأعمال، وحفظاً للوقت والجهد وخفض التكاليف.
"الشؤون الإسلامية" تدرب مراقبي مساجد الرياض على التعاميم الإلكترونيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، أمس، دورة تدريبية تقنية لمراقبي المساجد بمدينة الرياض؛ بحضور المدير العام لفرع الوزارة سامي بن سليمان المشيقح.
واستهدفت الدورة التي أقيمت في قاعة المحاضرات والندوات بالفرع، أكثر من ١٠٠ مراقب لمساجد العاصمة، تحدث خلالها المختصون في إدارة الحاسب عن التعامل مع البريد الإلكتروني بطريقة احترافية تهيئ مزيداً من الاستفادة من خلال تتبع الاستفسارات والملحوظات التي ترد للفرع عبر الرقم الموحد (1933)، إضافة إلى نظام التعاميم الإلكترونية لمراقبي المساجد.
وتأتي الدورة بناءً على توجيهات وحرص الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الاستفادة المثلى من التقنية في خدمة قطاعات الوزارة وفروعها لأداء الواجب تجاه بيوت الله تعالى ومنسوبيها، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، وسعياً لتسهيل الأعمال، وحفظاً للوقت والجهد وخفض التكاليف.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
04:13 PM
محاضرات وندوات تقنية حضرها أكثر من 100 متدرب
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، أمس، دورة تدريبية تقنية لمراقبي المساجد بمدينة الرياض؛ بحضور المدير العام لفرع الوزارة سامي بن سليمان المشيقح.
واستهدفت الدورة التي أقيمت في قاعة المحاضرات والندوات بالفرع، أكثر من ١٠٠ مراقب لمساجد العاصمة، تحدث خلالها المختصون في إدارة الحاسب عن التعامل مع البريد الإلكتروني بطريقة احترافية تهيئ مزيداً من الاستفادة من خلال تتبع الاستفسارات والملحوظات التي ترد للفرع عبر الرقم الموحد (1933)، إضافة إلى نظام التعاميم الإلكترونية لمراقبي المساجد.
وتأتي الدورة بناءً على توجيهات وحرص الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الاستفادة المثلى من التقنية في خدمة قطاعات الوزارة وفروعها لأداء الواجب تجاه بيوت الله تعالى ومنسوبيها، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، وسعياً لتسهيل الأعمال، وحفظاً للوقت والجهد وخفض التكاليف.
، "الشؤون الإسلامية" تدرب مراقبي مساجد الرياض على التعاميم الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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