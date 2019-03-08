اختيار البروفيسور حنان بلخي مساعداً لمدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، عن تعيين المدير التنفيذي لإدارة مكافحة العدوى بشؤونها الصحية “د.حنان بلخي”؛ مساعداً لمدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية. وحصلت البروفيسور حنان بنت حسن بلخي، على شهادة البكالوريوس من كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز عام 1991، وعلى البورد الأمريكي في طب الأطفال عام 1996، وماجستير في التعليم الطبي من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني. كما حصلت بلخي عام 1999م، على الزمالة الأمريكية في تخصص الأمراض المعدية للأطفال بمستشفى “كليفلند كلينك”، وعلى البورد الأمريكي في طب الأمراض المعدية للأطفال.

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