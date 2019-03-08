التحقيق في وفاة فتاة بظروف غامضة في الباحة

أفادت مصادر أن الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة فتحت تحقيقاً موسعاً بواقعة وفاة فتاة في ظروف غامضة. وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن شرطة الباحة تلقت بلاغاً بالعثور على فتاة (16 عاماً) متوفاة وملفوفاً على رقبتها “شال”. ولفتت إلى أن هناك بعض الاحتمالات حول الواقعة بينها احتمالية إقدام الفتاة على الانتحار بشنق نفسها.

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