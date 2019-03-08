أكد المتحدث باسم فرع المياه بالمدينة المنورة محمد التاسي عدم صحة ما يتردد حول صدور فواتير لمشتركين تصل إلى 50 ألف ريال في بعض المنازل.
وأرجع ارتفاع بعض الفواتير لوجود تسربات في الخزانات الأرضية والعلوية في المنازل، وخلل في العوامات والتوصيلات، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم التحقيق حول بعض الشكاوى التي وردت من مواطنين وتبين أن هناك تسربات في منازلهم.
وأوضح التاسي أن سحب بعض العدادات من المشتركين تم بسبب رفضهم سداد الفواتير وتراكمها لسنوات،أو عدم تحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن عملية سحب العداد تأتي كإجراء أخير بعد اتخاذ عدة خطوات وإجراءات، وإرسال إنذارات للمشترك وإمهاله.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه تكشف حقيقة صدور فواتير بـ 50 ألفا.. وسبب سحب عدادات بعض المشتركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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