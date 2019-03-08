أبرزها صرف الأجور أسبوعيا.. تعرف على تفاصيل العمل بنظام الساعات وأهم مميزاته وشروطه

حدد تنظيم العمل المرن الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق نظام العمل بنظام الساعات فترة أسبوع كحد أقصى لصرف أجور العاملين بنظام الساعات.

ووفقا لـ ” تنظيم العمل المرن” يتم احتساب الأجر بحسب أجر الساعة وتصرف لهم الأجور مرة كل أسبوع كحد أقصى.

وحسب ” الوطن” حددت بنود النظام الفئات المسموح لها بالعمل بالنظام المرن، حيث يشترط أن يكون الموظف سعوديا، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين.

كما أشار النظام إلى أنه لا يحق للعامل بعقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن، بالإضافة إلى أنه لا يسمح للعامل الذي سبق له العمل بموجب عقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن لدى نفس صاحب العمل، ما لم يكن قد أمضى عاما كاملا على الأقل من آخر عمل أصلي زاوله لدى نفس صاحب العمل.

وتشمل بنود نظام العمل المرن”صرف الأجور أسبوعيا كحد أقصى – العمل خلال الأعياد والعطل الرسمية بزيادة – 50 % عن أجر الساعة – لا تقل مدة العقد عن أسبوع – احتساب العامل بنصف نسبة التوطين إذا عمل 80 ساعة شهريا – أقصى مدة للعمل الأسبوعي 24 ساعة”.

أضاف النظام أنه لا يتوجب على صاحب تعويض العامل بعقد العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر، كما أن للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50 % عن أجر الساعة الواحدة، بالإضافة إلى أن نظام العمل المرن لا يلزم صاحب العمل بتعويض الموظف عن مكافأة نهاية الخدمة.