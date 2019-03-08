أبها .. تفاصيل تصدي الدفاع الجوي السعودي لطائرة دون طيّار معادية وتدميرها

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه في الساعة (١٢:٢٤) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، مشيراً إلى أنه تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وقال المتحدث: نتج من تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية، إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، إضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد “المالكي”؛ أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قِبل المختصّين بقوات التحالف المشتركة، تبيّن أنها طائرة دون طيّار معادية حوثية بخصائص ومواصفات “إيرانية”.

واختتم العقيد “المالكي”؛ تصريحه، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذّر -وبأشد العبارات- الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدّد على أن استخدام الميليشيا الحوثية أساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.