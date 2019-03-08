الربيعة يهنئ الدكتورة حنان بلخي لتعيينها مساعدًا لمدير «الصحة العالمية»

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، التهنئة للدكتورة حنان بلخي؛ بمناسبة تعيينها مساعدًا لمدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية.

وكتب الدكتور الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، «أُبارك للدكتورة حنان بلخي بمناسبة تعيينها مساعدًا لمدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، ومزيدًا من النجاح والتقدم لأبناء وبنات الوطن».

وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت، أمس الخميس، تعيين المدير التنفيذي لإدارة مكافحة العدوى بشؤونها الصحية، الدكتورة حنان بلخي، في منصب مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية.

يُذكر أن الدكتورة حنان بنت حسن بلخي، حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز في العام 1991م، كما حصلت على البورد الأمريكي في طب الأطفال العام 1996م، وماجستير في التعليم الطبي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني.

إضافة إلى حصولها في عام 1999م، على الزمالة الأمريكية في تخصص الأمراض المعدية للأطفال بمستشفى كليفلند كلينك، وعلى البورد الأمريكي في طب الأمراض المعدية للأطفال.

وتشغل الدكتورة حنان بلخي، منصب المدير التنفيذي لإدارة مكافحة العدوى في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، كما أنها تعمل كأستاذ طب الأطفال و الأمراض المعدية، بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتعد من أشهر العلماء في المملكة والمنطقة العربية في مجال مكافحة العدوى.

والدكتورة حنان بلخي، عضو في: الجمعية السعودية للأمراض المعدية للأطفال، وجمعية شمال أمريكا لعدوى المستشفيات، واللجنة العلمية الأوروبية للميكروبيولوجي والأمراض المعدية، واللجنة العلمية للمؤتمر العالمي لمكافحة العدوى.

وشاركت في العديد من اللجان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مثل: لجنة مراجعة لوائح الصحة العالمية (IHRRC)، واللجنة الاستراتيجية والاستشارية للحد من نشوء البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (AMR STAG)، واللجنة الاستشارية للاستخدام الأمثل للمضادات في الحيوان (AGISAR).

وتم انتخابها في نوفمبر 2015 لمنصب المستشار الدولي لجمعية SHEA لمدة عامين، تقديرًا لخبرتها في مجال مكافحة العدوى التي تجاوزت 16 عامًا.