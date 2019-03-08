بالصور.. مدير «البيئة» بالقصيم يزور مهرجان نفحات البكيرية

زار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سليمان الصوينع مهرجان نفحات البكيرية الثاني، والذي تنظمه بلدية البكيرية، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بمركز الملك عبدالله الحضاري، ويستمر حتى السبت المقبل، تحت شعار «البكيرية شذاها فاح».

وأطلع الصوينع والوفد المرافق على فعاليات المهرجان المختلفة مثل أركان العروض ونقاط تسويق الأسر والشباب المشاركين والعروض الترفيهية والنوافير المضيئة وسجادة الزهور العملاقة التي تحتوي على أكثر من 300 شتلة ورد، وبستان الطفل ومشاتل الورد إضافة إلى الأركان الحكومية والخيرية، معبرين عن سعادتهم لما شاهدوه من تميز للشباب القائمين على المهرجان وجهودهم.

وشهدت الزيارة حضور مدير المركز الوطني للنخيل المهندس سليمان الجطيلي ورئيس الجمعية الزراعية الدكتور عبدالرحمن الناصر ورئيس بلدية البكيرية الأستاذ يوسف الخليفة الدكتور عبدالملك التويجري، نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية ومدير تعليم القصيم السابق صالح التويجري.

وانطلق مهرجان نفحات الثاني في محافظة البكيرية، الخميس، بتنظيم بلدية البكيرية وبإشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري، ويستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضح رئيس بلدية البكيرية رئيس لجنة المهرجانات بلجنة التنمية السياحية يوسف الخليفة أن مهرجان نفحات في موسمه الثاني يسعى لتحقيق عدة أهداف؛ منها الترويج لمبيعات مراكز الزهور والهدايا وخلق فرص العمل للشباب والفتيات من الجنسين إضافة إلى إيجاد حراك سياحي بفعاليات متنوعة تستهدف كل الشرائح.

وأضاف الخليفة: «حرصنا على تنوع عدد من الفعاليات والتي ستسهم في زرع الابتسامة للزوار ومن تلك الفعاليات، مسرح الطفل ومنصة سجل امنياتك ومنصة الأم وبستان الطفل وأركان الأسر المنتجة وميدان 1000 بالون وركن المناحل وطيور الحب وغابة المهرجان». كما يشتمل المهرجان على أركان توعوية وسجادة الزهور العملاقة وفعالية مساء الورد ومشتل البلدية.