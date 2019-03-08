الدفاع الجوي يدمر طائرة معادية بدون طيار فوق أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها).

وقال المتحدث باسم التحالف، في بيان صادر عنه اليوم، إنه جرى التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية).

واختتم العقيد المالكي تصريحه، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.