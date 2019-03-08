مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية بمحافظة مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساء الخميس، 900 سلة غذائية تزن 66 طنًّا و600 كيلوجرام، في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، يستفيد منها 5400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

يأتي توزيع السلال في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.

كما يأتي ضمن المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة -ممثلةً في المركز- للشعب اليمني التي بلغت 325 مشروعًا، تتنوع بين المشاريع الإنسانية والإغاثية المخصصة؛ للتخفيف من معاناة اليمنيين من جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بها بلادهم؛ منها إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في ميادين القتال.

وحقق المشروع نجاحًا لافتًا كما حظي بإشادة دولية منذ انطلاقه في التاسع من سبتمبر 2017م، ولا يزال حتى اليوم يرسم البسمة على وجوه الأطفال بعد إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي سلبها منهم تجار البارود.

ويقدم مركز الملك سلمان، من خلال المشروع، دورات تأهيلية نفسية واجتماعية ومدرسية وثقافية وفنية وترفيهية، في مركز التأهيل بمحافظة مأرب، للأطفال المجندين والمتأثرين من تبعاته وإلحاقهم بالمدارس.

كما يعمل المشروع على تقديم دورات توعوية لأولياء أمور الأطفال المجندين، يتم بها توعيتهم بمخاطر التجنيد وكيفية حماية أطفالهم والمسؤولية القانونية التي تقع عليهم، والوقاية من العنف والإصابات والإعاقة في النزاع المسلح.

كما يقوم المشروع بعملية المتابعة والتقييم من قبل مختصين اجتماعيين، ويستهدف محافظات مأرب والجوف وصنعاء وذمار وعمران وغيرها، واستفاد منه حتى الآن 400 مستفيد مباشر من الأطفال و9600 غير مباشر من أولياء الأمور.

واتبع المركز عدة مراحل في تنفيذ المشروع، تمثلت في توفير فريق عمل متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة، وإيجاد مقر ملائم مجهز باحتياجات المشروع للأطفال المستهدفين، وإقامة الأنشطة المحددة للمشروع.

كما عُنِيَ بتغذية الأطفال المستهدفين عبر تقديم ثلاث وجبات أساسية في اليوم الواحد، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين، جرى تحضيرها بإشراف اختصاصي تغذية، فضلًا عن تجهيز مقر نوم الأطفال المستهدفين ومتابعتهم من قبل المشرفين في المركز.

وعمل مركز الملك سلمان للإغاثة، على متابعة وتقييم المشروع حتى الانتهاء منه، وخلال المتابعة تم تصميم استبيان للأطفال المستهدفين وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ لمعرفة أسباب التجنيد وطرق معالجتها، إضافة إلى توثيق الدروس المستفادة لتطوير المشروع.