السعودية اليوم / "عمل وتنمية" الرياض يضبط 177 مخالفة وينذر 82 منشأة



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج, والأفلاج, ووادي الدواسر, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, والمزاحمية, إضافة للدوادمي, والسليل, وعفيف, والقويعية, وحوطة بني تميم, وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 177 مخالفة وإنذار 82 منشأة والقبض على 6 وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وجرى اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت 2735 منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 , حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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16:50ت م

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