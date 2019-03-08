السعودية اليوم / المفوضية الكشفية للتدريب التقني بجازان تحصد المركز الأول في المسابقة الكشفية



جيزان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

حصلت المفوضية الكشفية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان على المركز الأول في المسابقة الكشفية لمفوضيات الكشافة بالتدريب التقني على مستوى مناطق المملكة التي أقيمت خلال الأسبوع الحالي في محافظةً ينبع.

وحصدت مفوضية جازان المركز الأول إثر مشاركتها في مسابقة التفوق الكشفي بأكثر من مبادرة ومشروع في الأمن السبراني, والتسوق الإلكتروني, وترشيد الطاقة, والسلامة المرورية, والخدمات الحكومية, وفعالية المسؤولية المجتمعية بقيادة القائد الكشفي المهندس علي مشرقي.

وهنّأ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان المشاركين على إنجازهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والتميز.

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16:20ت م

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