السعودية اليوم / وزير الإعلام اللبناني يلتقي مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي في الدول العربية



بيروت 01 رجب 1440هـ الموافق في 08 مارس 2019م واس

التقى وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح في بيروت اليوم، مدير مكتب " اليونيسكو " الغقليمي للتربية في الدول العربية حمد بن سيف الهمامي .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين "اليونيسكو" ووزارة الإعلام اللبنانية ، إضافة إلى بحث إمكان إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين .

// انتهـى //

16:15ت م

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