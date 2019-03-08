السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يلتقي رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



بيروت 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

التقى الررئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي .

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع النازحين السوريين في لبنان، والسبل الآيلة لعودتهم الآمنة إلى بلادهم، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها المفوضية لهم على الأراضي اللبنانية .

// انتهـى //

16:02ت م

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