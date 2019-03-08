اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع



بيروت 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

أغلقت بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.01 % .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18 ألفا و27 سهما بقيمة 120 ألف دولار أميركي نفذت من خلال 22 صفقة .

وارتفعت القيمة المالية للشركات المدرجة لتصل الى 9 ملايين و638 ألف دولار أميركي مقارنة مع 9 ملايين و637 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

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16:02ت م

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