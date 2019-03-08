السعودية اليوم / المهندس العيادة يدّشن معرض "سمك" الأول



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

دشّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ، معرض "سمك"، الأول على مستوى المملكة بالعاصمة الرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري ، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة.

ويهدف المعرض إلى توفير المأكولات البحرية الوطنية والصحية والطازجة المتوافقة مع أفضل ممارسات الاستزراع المائي بالمملكة ، والمبادئ التوجيهية والمعايير والاشتراطات الدولية تحت مظلة سمك ، لضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة وتوافرها محليًا ودوليًا من خلال خطط التوسّع المستقبلية لزيادة النطاق وتنوّع منافذ البيع ما بين الأسواق المحلية والدولية ومعارض سمك.

وأوضح المهندس العيادة خلال افتتاحه للمعرض أنه يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ، التي تهدف إلى الإسهام في تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي في المملكة.

وأكد الوكيل العيادة أن منتجات "سمك" هي الأفضل في الأسواق المحلية ، كونها حاصلة على شهادة أفضل الممارسات في الاستزراع المائي ، مشيراً إلى أن جميع شركات الإنتاج تطبق برامج الأمن الحيوي مما يضمن استدامة توفر هذه المنتجات في الأسواق.

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