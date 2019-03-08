السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق



بغداد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في مكتبه ببغداد اليوم, القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق "جَويْ هُد".

وأفاد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي في مجلس النواب بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، والدعم الذي تقدمه واشنطن للعراق لتحقيق الأمن والاستقرار.

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15:54ت م

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