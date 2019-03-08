السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة



الدمام 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي مؤخرًا, مدير عام شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن محمد القريش، وذلك في مقر الشرطة بالدمام.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في خدمة المواطنين والمقيمين.

وأوضح اللواء القريش أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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15:51ت م

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