رئيس بنجلاديش يستقبل وزير التجارة والاستثمار

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ونقل القصبي خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى فخامة رئيس جمهورية بنجلاديش.
من جانبه آخر, التقى القصبي والوفد المرافق, دولة رئيسة وزراء بنجلاديش حسينة واجد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبشكل خاص استعراض الفرص الاستثمارية ذات الاهمية في البلدين وسبل تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص لدى البلدين.
كما جرى خلال اللقاء توقيع اتفاقيتان في مجال الطاقة الشمسية, والمحولات الكهربائية، كما جرى توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات التعبئة, والصناعات الغذائية, وتصنيع الكابلات, وتصنيع الأسمدة، بالإضافة إلى التعاون الفني والتدريب في مجال التقنية الطبية.
كما جرى خلال الزيارة عقد الاجتماع التشاوري الرسمي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من الجانب السعودي, بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط, والوفد المشارك في الزيارة، ومن الجانب البنجلاديشي معالي وزير المالية مصطفى كمال , برفقته معالي الوزراء وكبار المسؤولين البنجلاديشيين.
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