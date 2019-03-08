شكرا لقرائتكم خبر عن "الصداقة البرلمانية" تجتمع بسفيري السويد والنرويج وممثل" الأوروبي" والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين الجانبين، كما تبادل الجانبان الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
من جانب آخر، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النرويجية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن علي المنيف أمس, اجتماعاً مع سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.
وتم استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقى وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الأمير د.خالد آل سعود بنائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي كريستيان بريدا ، واستعرضا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اجتماع .
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