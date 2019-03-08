شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تعالج السوريين في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية واستقبال المرضى والمراجعين من جميع الفئات العمرية بالمخيم. وتُعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم لما يتوافر فيها من معدات وتجهيزات متطورة، فخلال شهر فبراير 2019م ومن خلال مختبر التحاليل الطبية والأشعة تم تقديم الخدمة ل 932 حالة.



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