شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 450 سلة غذائية في عدة قرى بمحافظة حجة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (حجة)قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بتوزيع 450 سلة غذائية، تزن 33طنًا و300 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الدير، وقرية الفرانته، والدنانه، وبني مخاوي في مديرية حيران بمحافظة حجة يستفيد منها 2,700 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.
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