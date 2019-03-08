شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عضوة مجلس بلدي يناقشن الواقع والاستشراف لسيدات المجالس البلدية بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

اختتمت أمس الأول فعالية ملتقى الواقع والاستشراف لسيدات المجالس البلدية بالمملكة، والذي نظمته وأشرفت عليه اللجنة النسائية بمجلس مكة البلدي، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى المجالس البلدية بالمملكة، وقد تضمن الملتقى محاور وأهدافاً رئيسة تعالج المعوقات وسبل التطوير والحراك الذي يخدم الوطن والمواطن.

شارك في الملتقى ٢٥ عضوة من سيدات المجالس البلدية في المملكة يمثلن 16 مجلسًا بلديًا من جميع مناطق المملكة، وارتكزت جلسات العمل ابتداءً على ورقة قدمتها رئيسة اللجنة النسائية بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتورة نزهة الجابري استعرضت فيها خلاصة تجربة العضوات من جميع مناطق المملكة، تبعها جلسة نقاش مفتوح بين الحضور وعضوات المجالس البلدية بالمملكة أدارتها عضو اللجنة النسائية بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتورة عبير برهمين.

وقد اشتمل برنامج الملتقى على رحلة ميدانية ثقافية تهدف إلى اطلاع الحاضرات على أهم المنجزات الحضارية والمعالم التاريخية التي ارتبطت بالسيرة النبوية الشريفة في مدينة مكة المكرمة.

وانتهى الملتقى بالتوصيات التي تأمل أن تساهم في تعزيز دور وإنجازات سيدات المجالس البلدية في الدورات اللاحقة.

بدوره قدم رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور بن مبارك المطرفي شكره للدكتورة نزهة الجابري والدكتورة عبير برهمين على هذا الحراك المثمر والجهد الأبرز في إنجاح هذا الملتقى الأول، كما شكر جميع الحاضرات اللائي بادرن للمشاركة حرصًا على كل ما يخدم الوطن ويؤسس للغد المشرق منارة إنجاز نحو عنان السماء.