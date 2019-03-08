شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 % من المعلمين طالبي النقل بلا حركة منذ 10 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، إحصاءات عن المتقدمين لحركة النقل الخارجي حسب سنة التقديم، والتي سوف تعلن نتائجها يوم الخميس القادم 1440/7/7هـ وجاءت على النحو التالي،

نسبة المتقدمين من عام 1430هـ بلغت 0.8% ومن عام 1431هـ 2.4%، وبمراجعة طلباتهم اتضح ان أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

وكانت نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن كانت سنة تقديمهم 1437هـ، 14%، بينما عام 1438هـ، 18%، وعام 1439، 27%، أعلى نسبة سنة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأضافت الوزارة أنه اتضح لها أن ما يقارب 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت سنة تقديمهم في آخر 3 سنوات، بينما كانت نسبة سنة التقديم للحالات المتقدمة في الأعوام المتبقية ما يقارب 38% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأكدت التعليم أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 سنة فأكثر، يقارب 1.3% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.