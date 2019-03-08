شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخفجي تصدر أول رخصة بناء إلكترونية عبر بوابة «بلدي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشفت بلدية محافظة الخفجي عن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية، عبر بوابة «بلدي» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تأتي بهدف تخفيف عناء الوقت والجهد للمستفيدين، ولتسهيل إجراءات سير المعاملات نحو التحول الإلكتروني.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن عملية تفعيل بوابة «بلدي» بالبلدية سبقها تأهيل فريق مختص بتقديم الخدمات والعمل على آلية العمل على البوابة، مشيرا الى أنه يمكن للمستفيدين الحصول على الرخصة الإلكترونية من خلال التقدم عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية آلياً بعد استيفاء الشروط المطلوبة دون الحاجة لمراجعة البلدية، لافتاً إلى أن نظام «بلدي» يعتبر من الأنظمة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الداعمة للمجتمع البلدي، مؤكداً سعي البلدية لمواكبة الرقي بالخدمات البلدية وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من التحول الوطني ضمن رؤية المملكة لـ2030 من خلال خطوات تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بها لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن بوابة «بلدي» تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وذكر بأن تفعيل «بلدي» بالبلدية يهدف الى تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على الخدمات البلدية، ولتحسين وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في زمن إنجاز الخدمات، مؤكداً أن هذه الخدمة تساهم في تطور عجلة حركة المعاملات ضمن الخدمات المقدمة.

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