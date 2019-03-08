السعودية اليوم / أمطار متفرقة على جازان



جازان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

هطلت اليوم, أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات صبيا, والطوال, وصامطة, وأحد المسارحةً, والحرث, وعدد من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:33ت م

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