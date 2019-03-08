السعودية اليوم / لجنتا الصداقة البرلمانية تجتمعان بسفيري السويد والنرويج



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين الجانبين، كما تبادل الجانبان الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جانب آخر، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النرويجية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن علي المنيف أمس, اجتماعاً مع سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وتم استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

// انتهى //

14:23ت م

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الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويدية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ أمس, بسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون.وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين الجانبين، كما تبادل الجانبان الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.من جانب آخر، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النرويجية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن علي المنيف أمس, اجتماعاً مع سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.وتم استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //14:23ت م0052

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