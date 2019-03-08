انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يخترقون أجواء السعودية مجدداً بطائرة مسيّرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 02:41 مساءً - أعلنت قوات التحالف السعودي الإماراتي، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت جنوب السعودية، تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: إنه "في تمام الساعة (12:24) بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره".

وأضاف العقيد المالكي: "نتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية".

المالكي أكد أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبيّن أنه لطائرة بدون طيار معادية حوثية، بخصائص ومواصفات إيرانية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها الطائرات المسيّرة للحوثيين أجواء المملكة، فقد أعلنت سابقاً وصولها إلى مطارات ومواقع حساسة.

جدير بالذكر أنه منذ 25 مارس 2015، تشنّ قوات تحالف تقودها السعودية والإمارات حرباً على اليمن، جعلتها أمام انتقادات دولية لاذعة؛ بسبب هجماتها الجوية التي أدّت إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وأمس الخميس، شدد قائد القيادة الأمريكية الوسطى، جوزيف فوتيل، على ضرورة التزام التحالف بقوانين الصراع المسلّح في اليمن.

وجاءت تصريحات القائد الأمريكي بعد يوم واحد من تقرير حقوقي عُرض على الكونغرس، الأربعاء، اتّهم السعودية والإمارات بقتل المئات من المدنيين والأطفال والنساء خلال حربهما على اليمن، مع تورّط أمريكي أوروبي من خلال توريد الأسلحة للمملكة.