شكرا لقرائتكم خبر عن " الاسترليني" يتراجع بسبب تعثر " بريكست" والان نبدء بالتفاصيل

شهد الجنيه الاسترليني مساء أمس الخميس أكبر خسارة في سبعة أسابيع أمام العملة الأمريكية بعد أن قالت مصادر بريطانية وفي الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات بريكست وصلت إلى مأزق.

وهبط الاسترليني 0.73 % إلى 1.3075 دولار في أكبر خسارة ليوم واحد مقابل الدولار الأمريكي منذ الثامن عشر من يناير.

وأثناء الجلسة لامس الاسترليني أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير 1.3067 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن العملة البريطانية ارتفعت 0.37 % أمام العملة الأوروبية إلى 85.55 بنس لليورو بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي زيادة محتملة في أسعار الفائدة حتى عام 2020 .