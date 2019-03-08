شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية بمحافظة مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 900 سلة غذائية تزن 66 طنًا و600 كيلو غرام ، في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، يستفيد منها 5,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.