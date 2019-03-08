امانة جدة تنظم اليوم الجمعة فعالية وعيك امانة بالياسمين مول

وجهت بلدية بريمان الفرعية بأمانة جدة بمشاركة إدارة مشروع لاب تست رقاع الدعوة لحضور مبادرة “وعيك امانة” والتي ستقام مساء يوم غدا الجمعة الموافق 1440/ 07/01 الموافق 2019/03/08 بالياسمين مول .

و تهدف الفعالية الاجتماغية والصحية والتوعوية إلى تقديم الإستشارات المجتمعية لزيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع بالخدمات التي تقدمها الامانة وزيادة الوعي والتثقيف الصحي لافراد المجتمع من الناحية الصحية بالتعاون مع مشروع لاب تست التطوعي.

وتحتوي اركان المبادرة على ركن حمى الضنك ، وركن غير عاداتك ، وركن سيدة الاعمال ، وركن صحتك تهمنا ، والقياسات الحيوية ، والركن التثقيفي للاطفال، وركن الفتوبوث.

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والفئة المستهدمة من الفعالية هي جميع افراد المجتمع من نساء ورجال واطفال

وتم تجهيز المكان ب 11 طاولة وقوس بالونات ..

وستستخدم فيه :

ايباد ومنشورات للشرح والعاب اطفال وبنرات وكتيبات ومجسمات وعينات واجهزة قياسات العلامات الحيوية