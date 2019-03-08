الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وزارة الداخلية

خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة التي توفرها وزارة الداخلية في السعودية لجميع أصحاب الشركات والمستثمرين لكي يقوموا بتقديم بلاغ هروب إلي السلطات السعودية متمثلة في وزارة الداخلية يفيد بوجود تغيب عامل عن العمل بدون سابق إنذار من صاحب العمل أو الكفيل، وهنا يلزم علي رجل الأعمال الدخول علي موقع ابشر الالكتروني من اجل خدمة استعلام عن بلاغ هروب من الكفيل لكي يبدأ في اتخاذ الإجراءات باتجاه العامل أو الموظف الهارب حتي لا يقع تحت تهديد دفع الغرامات والمسائلة القانونية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع وزارة الداخلية الجوازات الاستعلام عن بلاغ هروب بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة لكي يستطيع جميع الكفلاء وأصحاب المنشآت تقديم البلاغ بشكل صحيح، أولا يلزم الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن المعاملات، من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة به، من اجل الاستعلام عن بلاغ هروب عامل وافد.

وزارة العمل استعلام بلاغ هروب

كما أن هناك شرح استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة اخر يمكن تنفيذه من خلال خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل والتي نجدها بداخل الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودي، حيث يقوم المستعلم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالعامل الهارب بعدها سوف يظهر لنا نتيجة خدمة استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب بشكل صحيح، وهنا قد انتهينا من شرحنا لهذه الخدمة وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نجيبكم علي الفور.