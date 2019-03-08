«مدني عسير»: إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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