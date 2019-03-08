وزير الثقافة: جهود نساء الوطن ساهمت في رفعة البلاد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أهمية دور المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أهمية دور المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وقال وزير الثقافة في تغريدة بـ«تويتر» اليوم (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الـ8 من مارس: «اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة ونثمّن دورها المهم في عملية التنمية؛ شكرًا لكل نساء الوطن على جهودهن الجليلة التي تساهم في رفعة بلادنا الحبيبة».



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