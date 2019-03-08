السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عسير أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث الإعلامي لدفاع المدني بعسير: إصابة خمسة أشخاص مدنيين إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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