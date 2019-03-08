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النائب العام يأمر بسرعة ضبط «محرّض» على النعرات القبلية بمهرجان الإبل

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النائب العام يأمر بسرعة ضبط «محرّض» على النعرات القبلية بمهرجان الإبل دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النائب العام يأمر بسرعة ضبط «محرّض» على النعرات القبلية بمهرجان الإبل

علمت «عاجل» من مصادرها الخاصة، أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، وجَّه، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يثير النعرات القبلية، وتأليب الرأي العام، وتحريض المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ووجَّه النائب العام بسرعة القبض على المواطن، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا النعرات القبلية، بتعصبها المقيت مع مجازفته بالتهم المرتجلة على بعض الهيئات العامة والخاصة للنيل من مراكزها.

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مقدم بواسطة: Dilymotion

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كما استهدف «المحرّض» التأثير على الألفة والانسجام المجتمعي، الذي أمرت به تعاليم ديننا الحنيف ورتبته بأحكام واضحه أنظمة الدولة، وتضمن التوجيه سرعة القبض على صاحب المقطع والتحقيق معه وفق المادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية، واستكمال باقي الإجراءات النظامية، كما شمل التوجيه التحقيق مع الأشخاص الداعمين لهذا التصرف المشين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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