، بالصور.. ركن الفنون في "ربيع عنيزة الثالث" يسجل حضورًا لافتًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - فتح الباب أمام الأيدي الوطنية ونشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة

يمتاز ركن الفنون في مهرجان ألوان الربيع الثالث المقام حاليًا منتزه الملك عبدالعزيز ويمتد حتى يوم السبت المقبل بإقبال كبير من الزوار نظرًا لموقع المهرجان الحيوي المُطل على معالم المحافظة كأحد أبرز المتنزهات.

وأتاح المهرجان الفرصة للكثير من الأسر المنتجة والشباب الراغبين في طلب الرزق الحلال والتكسب بسواعدهم في بعض المهن الخفيفة وبيع المأكولات الشعبية.

وساهمت بعض الجهات بمعارض توعوية وتثقيقية لنشر ثقافة الاستزراع والمحافظة على الطبيعة الخضراء كرسالة للمهرجان يهدف لنشرها بين الحضور .

وقالت الفنانة فاطمة المحسن: نسعى من خلال المشاركة لإتاحة الفرصة للفنانات التشكيليات في إبراز مواهبهن ونثر إبداعاتهن بالفنون المختلفة وتبادل الخبرات فيما بين بعضهن البعض، وكذلك عرض منتجاتهن للزوار وأخذ انطباعاتهم التي تعزز من العمل علاوة على أنه يعتبر مصدر رزق لهن.

وأضافت: نقدم مشغولات يدوية بالكروشيه والتطريز و أعمالاً فنية بالريزن والديكوباج والمسامير والصوف و لوحات منفذة بأدوات متنوعة "مائي، فحم، رصاص، إكريلك"، إضافة إلى قطع الخشب وفرش الرسم و فواصل الكتب والبطاقات البريدية والتصوير.

من ناحيتها، قالت ميعاد الدوسري: نحن فتيات سعوديات جمعتنا هواية تحولت إلى شغف وتبدع أناملنا من الطين وتحوله لفخاريات وخزفيات بأشكال وتصاميم مميزة ولكل واحدة منا طابعها الخاص في إنتاج القطع لذلك أطلقنا اسم "خزف" على فريقنا المبدع وطموحنا عالٍ جدًا.

بدورها، قالت مرام السلمان: الفكرة الدمج بين الثقافة والفن بحيث نظهر جمال الخط العربي مع تنسيقها بأجمل الأزهار حتى تبقى قطعة فن يحتفظ بها على طاولة مكتب أو كهدية تُهدى.

أما منيرة المطيري فقد ذكرت أن المهرجان فتح باب رزق من خلال تقديم الأكلات المختلفة مثل السمبوسة والمحاشي ورول وورق عنب وغيرها.

وأضافت: منذ عامين انخرطت بهذا المجال وشاركت في العديد من المهرجانات حتى كسبت شعبية من الزبائن الذين يفضلون طعامي".

وتقول وئام السعدي: يدور عملي في حياكة السلاسل والخلاخل والميداليات من الخيوط والخرز والتي ولدت معنا منذ الصغر ووجدت إعجاب المقربين وأصبحت حافزًا للمضي في هذا العمل، وقد اقترحت على صديقتي وأختي أن نشترك بالمهرجان لتقديم مواهبنا، إذ كانت البداية برأس مال لا يتجاوز مائة ريال.

من جانبه، قال المدير التنفيذي فهد الحصين: هناك أكثر من ١٠٠ أسرة منتجة تقدم معروضات مختلفة علاوة على ٢٧ عربة من عربات الأطعمة وجدت فرصتها للبيع عبر المهرجان.

وأضاف: وضعنا خطة عمل تتضمن تقديم الفائدة التوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان في مجالات مختلفة، حيث تم تخصيص منطقة متكاملة لمشاركة عدد من الجهات منها رابطة عنيزة الخضراء، وفريق أصدقاء ذوي الإعاقة، وجمعية أمان للتدخين وغيرها".

وأشار إلى مشاركة رابطة عنيزة الخضراء التي تهدف من خلالها إلى تعليم الصغار كيفية الاستزراع والاعتناء بالأشجار والحفاظ عليها، فيما تقدم جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية تعريفاً عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة مثل علاجهم وتأهيلهم، إضافة إلى إبراز أعمالهم.

وتسعى جمعية "سند" أصدقاء السكر من خلال مشاركتها للتعريف بأضرار السكر وكيفية التعامل معه وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم.