، "الدواس" يتابع مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على سير حملات التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية وجاهزية المرافق

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر بن فالح الدواس، على مشاركة "صحة الرياض" مهرجان الملك عبدالعزيز للمزاين الإبل 1440هـ، بحضور مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة.

واستعرض "الدواس" خلال جولته عددًا من مرافق "صحة الرياض" الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، من خلال مجمع عيادات داخل مقر المهرجان تعمل على مدار 24 ساعة، تشمل عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

واطلع على سير حملات التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية ، وجاهزية المرافق الصحية ، وفرق التوعية الصحية .

واستعرض المركزين الصحيين بالقرب من المهرجان، وهما مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية ويعملان على مدار 24 ساعة .

وأوضح المشرف الميداني على مشاركة "صحة الرياض" في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن مشاركة "الصحة" تشمل أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان .

وتشمل مشاركة "صحة الرياض" تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الإبل وزوار المهرجان.

ولفت "الغامدي" إلى أن فرق "صحة الرياض" تواصل المرور على مواقع حظائر الإبل لتقديم خدمات التطعيم ضد الإنفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الإبل والمخالطين لها .

وجهزت "صحة الرياض" فِرَقاً إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.

وأشار "الغمادي" إلى مشاركة "صحة الرياض" في هذا المهرجان تأتي دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.