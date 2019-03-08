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قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 785 سلة غذائية تزن 59 طنًّا، و1.570 فرشة للاجئين السوريين في منطقة برقايل عكار شمال لبنان، وفي حاصبيا جنوب لبنان.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوري؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وإيوائية للاجئين السوريين في لبنانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-08
قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 785 سلة غذائية تزن 59 طنًّا، و1.570 فرشة للاجئين السوريين في منطقة برقايل عكار شمال لبنان، وفي حاصبيا جنوب لبنان.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوري؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
02:26 PM
785 سلة غذائية تزن 59 طنًّا و1.570 فرشة
قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 785 سلة غذائية تزن 59 طنًّا، و1.570 فرشة للاجئين السوريين في منطقة برقايل عكار شمال لبنان، وفي حاصبيا جنوب لبنان.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوري؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وإيوائية للاجئين السوريين في لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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