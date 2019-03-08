، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وإيوائية للاجئين السوريين في لبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - 785 سلة غذائية تزن 59 طنًّا و1.570 فرشة

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 785 سلة غذائية تزن 59 طنًّا، و1.570 فرشة للاجئين السوريين في منطقة برقايل عكار شمال لبنان، وفي حاصبيا جنوب لبنان.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوري؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.