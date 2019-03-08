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وصف مؤسِّس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية "سابراك"، سلمان الأنصاري؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ "بورصة حقوق الإنسان".
وقال الأنصاري؛ في تعليق على سؤال حول مزاعم المجلس و"هيومن رايتس"، بشأن وجود تعذيب في السجون: مجلس حقوق الإنسان أصبح "بورصة" حقوق الإنسان لمَن يدفع أكثر.
وأضاف: السعودية شأنها شأن أي دولة محترمة في العالم، تعاقب على التخابر مع الدول المعادية، والقانون السعودي يجرّم عمليات تلقي الأموال، والتوجيهات من الدول الأخرى بغرض الإساءة إلى المملكة وإلى المجتمع السعودي.
وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب بنظام الـ fara؛ كل مواطن أمريكي لا يفصح عن تلقيه دعماً من دول أخرى للتأثير الداخلي، بالسجن ٥ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف دولار، كما يوجد لدى بريطانيا قانون مشابه.
وفي ردّه على مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش، تساءل مؤسِّس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية: لماذا لم تقدم المنظمة تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وإيران؟ ولماذا تقبل المنظمة أن يتحول منسوبوها إلى كُتاب في الصحف القطرية؟ ولماذا تتشارك المنظمة مع مؤسسة الكرامة الصادر بحق مؤسّسها تصنيف من وزارة الخزانة الأمريكية بالإرهاب؟
وكشف بالأدلة أن المنظمة تستقي معلوماتها ودعمها من دولة قطر.
ولفت إلى تسييس ملف حقوق الإنسان بغرض الإساءة الى المملكة، وأضاف: كل هذه الضجة ضدّ المملكة بسبب ١٠ متهمين تتم محاكمتهم؛ مقابل غياب كامل للحديث عن الـ ٨٤٠٠ معتقل فرنسي، واستخدام ٩٢ ألف ذخيرة مطاطية ضدّ الفرنسيين؛ وفقء عين مواطنين؛ واعتداءات على الصحفيين كصحفي قناة "العربية".
وطالب "الأنصاري"؛ "هيومن رايتس"، بالكشف عن الأسماء والمصادر في تقاريرها؛ إن كانت قادرة على ذلك، مشيراً إلى رد مصر الأخير على تقارير مسيئة للمنظمة حول المزاعم نفسها بوجود تعذيب في السجون المصرية واغتصاب وتحرُّش للمساجين، حيث فضحت مصر "هيومن رايتس"، وقدّمت أدلة على أن تسعة من المصادر والأسماء الواردة في التقرير ضدّها هي أسماء وهمية غير حقيقية.
وطالب المنظمة بالكشف عن هذه الأسماء؛ إن كانت تقاريرها صادقة أو موضوعية.
"الأنصاري": مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحوّل إلى "بورصة"محمد حضاض الخليج 365 2019-03-08
وصف مؤسِّس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية "سابراك"، سلمان الأنصاري؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ "بورصة حقوق الإنسان".
وقال الأنصاري؛ في تعليق على سؤال حول مزاعم المجلس و"هيومن رايتس"، بشأن وجود تعذيب في السجون: مجلس حقوق الإنسان أصبح "بورصة" حقوق الإنسان لمَن يدفع أكثر.
وأضاف: السعودية شأنها شأن أي دولة محترمة في العالم، تعاقب على التخابر مع الدول المعادية، والقانون السعودي يجرّم عمليات تلقي الأموال، والتوجيهات من الدول الأخرى بغرض الإساءة إلى المملكة وإلى المجتمع السعودي.
وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب بنظام الـ fara؛ كل مواطن أمريكي لا يفصح عن تلقيه دعماً من دول أخرى للتأثير الداخلي، بالسجن ٥ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف دولار، كما يوجد لدى بريطانيا قانون مشابه.
وفي ردّه على مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش، تساءل مؤسِّس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية: لماذا لم تقدم المنظمة تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وإيران؟ ولماذا تقبل المنظمة أن يتحول منسوبوها إلى كُتاب في الصحف القطرية؟ ولماذا تتشارك المنظمة مع مؤسسة الكرامة الصادر بحق مؤسّسها تصنيف من وزارة الخزانة الأمريكية بالإرهاب؟
وكشف بالأدلة أن المنظمة تستقي معلوماتها ودعمها من دولة قطر.
ولفت إلى تسييس ملف حقوق الإنسان بغرض الإساءة الى المملكة، وأضاف: كل هذه الضجة ضدّ المملكة بسبب ١٠ متهمين تتم محاكمتهم؛ مقابل غياب كامل للحديث عن الـ ٨٤٠٠ معتقل فرنسي، واستخدام ٩٢ ألف ذخيرة مطاطية ضدّ الفرنسيين؛ وفقء عين مواطنين؛ واعتداءات على الصحفيين كصحفي قناة "العربية".
وطالب "الأنصاري"؛ "هيومن رايتس"، بالكشف عن الأسماء والمصادر في تقاريرها؛ إن كانت قادرة على ذلك، مشيراً إلى رد مصر الأخير على تقارير مسيئة للمنظمة حول المزاعم نفسها بوجود تعذيب في السجون المصرية واغتصاب وتحرُّش للمساجين، حيث فضحت مصر "هيومن رايتس"، وقدّمت أدلة على أن تسعة من المصادر والأسماء الواردة في التقرير ضدّها هي أسماء وهمية غير حقيقية.
وطالب المنظمة بالكشف عن هذه الأسماء؛ إن كانت تقاريرها صادقة أو موضوعية.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
02:15 PM
تساءل: لماذا لا ترد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وإيران؟!
وصف مؤسِّس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية "سابراك"، سلمان الأنصاري؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ "بورصة حقوق الإنسان".
وقال الأنصاري؛ في تعليق على سؤال حول مزاعم المجلس و"هيومن رايتس"، بشأن وجود تعذيب في السجون: مجلس حقوق الإنسان أصبح "بورصة" حقوق الإنسان لمَن يدفع أكثر.
وأضاف: السعودية شأنها شأن أي دولة محترمة في العالم، تعاقب على التخابر مع الدول المعادية، والقانون السعودي يجرّم عمليات تلقي الأموال، والتوجيهات من الدول الأخرى بغرض الإساءة إلى المملكة وإلى المجتمع السعودي.
وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب بنظام الـ fara؛ كل مواطن أمريكي لا يفصح عن تلقيه دعماً من دول أخرى للتأثير الداخلي، بالسجن ٥ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف دولار، كما يوجد لدى بريطانيا قانون مشابه.
وفي ردّه على مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش، تساءل مؤسِّس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية: لماذا لم تقدم المنظمة تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وإيران؟ ولماذا تقبل المنظمة أن يتحول منسوبوها إلى كُتاب في الصحف القطرية؟ ولماذا تتشارك المنظمة مع مؤسسة الكرامة الصادر بحق مؤسّسها تصنيف من وزارة الخزانة الأمريكية بالإرهاب؟
وكشف بالأدلة أن المنظمة تستقي معلوماتها ودعمها من دولة قطر.
ولفت إلى تسييس ملف حقوق الإنسان بغرض الإساءة الى المملكة، وأضاف: كل هذه الضجة ضدّ المملكة بسبب ١٠ متهمين تتم محاكمتهم؛ مقابل غياب كامل للحديث عن الـ ٨٤٠٠ معتقل فرنسي، واستخدام ٩٢ ألف ذخيرة مطاطية ضدّ الفرنسيين؛ وفقء عين مواطنين؛ واعتداءات على الصحفيين كصحفي قناة "العربية".
وطالب "الأنصاري"؛ "هيومن رايتس"، بالكشف عن الأسماء والمصادر في تقاريرها؛ إن كانت قادرة على ذلك، مشيراً إلى رد مصر الأخير على تقارير مسيئة للمنظمة حول المزاعم نفسها بوجود تعذيب في السجون المصرية واغتصاب وتحرُّش للمساجين، حيث فضحت مصر "هيومن رايتس"، وقدّمت أدلة على أن تسعة من المصادر والأسماء الواردة في التقرير ضدّها هي أسماء وهمية غير حقيقية.
وطالب المنظمة بالكشف عن هذه الأسماء؛ إن كانت تقاريرها صادقة أو موضوعية.
، "الأنصاري": مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحوّل إلى "بورصة" ،
المصدر : الخليج 365
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