محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها.. تعرض مركبات ومنازل لأضرار طفيفة أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1/ 7/ 1440هـ، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها؛ مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين؛ أربعة سعوديون بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

"مدني عسير": إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-08 أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1/ 7/ 1440هـ، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها؛ مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين؛ أربعة سعوديون بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 02:12 PM Advertisements اخر تعديل 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 02:22 PM أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها.. تعرض مركبات ومنازل لأضرار طفيفة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها.. تعرض مركبات ومنازل لأضرار طفيفة أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1/ 7/ 1440هـ، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها؛ مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين؛ أربعة سعوديون بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

، "مدني عسير": إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار ،

المصدر : الخليج 365

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