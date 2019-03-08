، "السعودية للكهرباء" تُطلق مهرجان "نور للثقافة والفنون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقر نادي الشركة في الرياض .. يوم 31 مارس الجاري

تُطلق الشركة السعودية للكهرباء، في 31 من الشهر الجاري، مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي يستمر لمدة سبعة أيام، في مقر نادي الشركة في الرياض، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للشركة، حيث تستهدف جميع الفئات العمرية.

وسيتضمن المهرجان تدشين المعرض الثقافي، والأوبريت الفني، وعديداً من الندوات العلمية الثقافية والأدبية.

ويشارك في المهرجان نخبة من المثقفين والمبدعين السعوديين والعرب من خلال الندوات والجلسات الثقافية؛ تسعى إلى نقل التجارب المعرفية والإبداعية للمهتمين.

ويشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات الفنية، أبرزها فقرة بعنوان "صوت الأرض" تعرض فيها أعمال الفنان الراحل طلال مداح؛ تكريماً لدوره الرائد في إثراء الحركة الفنية في المملكة والوطن العربي.

ويشهد المهرجان، تنظيم جلسات ثقافية وعروض مسرحية على مدار الأيام السبعة، وعديداً من الفعاليات والفقرات المتنوعة من خلال معرض تفاعلي، ينتقل بالزائر إلى تاريخ الثقافة والفن على مر التاريخ وصولاً إلى العصر الحديث، إضافة الى تخصيص ممر أطلق عليه "شارع الفن" يعرض عدداً من اللوحات الفنية والفنون التشكيلية ومواهب متعدّدة للشباب السعودي.

ويهدف المهرجان، إلى تعزيز الركائز الرئيسة التي ينطلق منها، "الانسان، الثقافة، الفن"، ويحرص على تعزيز الجانب القيمي لدى الطفل، حيث سيقدم برامج متنوعة تدعم الركائز الثلاث، وأنشطة متعدّدة تعزّز الجانبين الثقافي والفني في المملكة، في خطوة رائدة للشركة السعودية للكهرباء، تجاه المجتمع بشكل عام والمهتمين بالجوانب الثقافية والفنية بشكل خاص.