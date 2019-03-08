محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تأتي تلك التعديلات بسبب مشاركة الفرق السعودية في بطولتَي دوري أبطال آسيا، وكأس زايد للأندية الأبطال.

"المسابقات" تصدر تعديلاً على عدد من مباريات الدوري السعودي .. تعرَّف عليه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08 أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تأتي تلك التعديلات بسبب مشاركة الفرق السعودية في بطولتَي دوري أبطال آسيا، وكأس زايد للأندية الأبطال. Advertisements 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 01:37 PM أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تأتي تلك التعديلات بسبب مشاركة الفرق السعودية في بطولتَي دوري أبطال آسيا، وكأس زايد للأندية الأبطال.

، "المسابقات" تصدر تعديلاً على عدد من مباريات الدوري السعودي .. تعرَّف عليه ،

المصدر : الخليج 365

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