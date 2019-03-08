، "المسابقات" تصدر تعديلاً على عدد من مباريات الدوري السعودي .. تعرَّف عليه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تأتي تلك التعديلات بسبب مشاركة الفرق السعودية في بطولتَي دوري أبطال آسيا، وكأس زايد للأندية الأبطال.
"المسابقات" تصدر تعديلاً على عدد من مباريات الدوري السعودي .. تعرَّف عليهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تأتي تلك التعديلات بسبب مشاركة الفرق السعودية في بطولتَي دوري أبطال آسيا، وكأس زايد للأندية الأبطال.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
01:37 PM
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تأتي تلك التعديلات بسبب مشاركة الفرق السعودية في بطولتَي دوري أبطال آسيا، وكأس زايد للأندية الأبطال.
، "المسابقات" تصدر تعديلاً على عدد من مباريات الدوري السعودي .. تعرَّف عليه ،
المصدر : الخليج 365
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