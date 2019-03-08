، محكمة أمريكية تقضي بسجن المدير السابق لحملة "ترامب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 47 شهراً .. بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي

قضت محكمة أمريكية بسجن بول مانافورت؛ المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، 47 شهراً بعد إدانته بالاحتيال الضريبي والمصرفي.

وبحسب "بي بي سي"، فقد أدين مانافورت؛ بإخفاء ملايين الدولارات التي حصل عليها نظير تقديم استشارات سياسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصدر حكم قضائي بحق مانافورت؛ البالغ من العمر 69 عاماً، على ذمة قضية أخرى الأسبوع المقبل.

ووُجهت التهم إلى "مانافورت"؛ على خلفية التحقيق في المزاعم بشأن علاقة روسيا بحملة ترامب؛ خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُعتقد أن المحقّق الخاص، روبرت مولر؛ على وشك الانتهاء من تحقيق استغرق قرابة 22 شهراً، وخيم بظلاله على رئاسة ترامب.

ويتعيّن على "مانافورت"؛ دفع قرابة 24 مليون دولار للحكومة الأمريكية، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دولار.

وقال "مانافورت"؛ أمام المحكمة إن "العامين الأخيرين كانا الأصعب في حياتي"، فيما اعتبر القاضي أن مطالبة الادعاء بحكم سجن يتجاوز 19 عاماً أمرٌ مبالغ فيه.

وكان "مانافورت"؛ مديراً لحملة "ترامب" الانتخابية لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يضطر للاستقالة بعد تسليط الأضواء على عمله السابق في أوكرانيا.

وكان أول مساعد سابق لترامب؛ يلقى القبض عليه في إطار تحقيقات "مولر" في أكتوبر 2017.