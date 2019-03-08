، المملكة تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021 ،

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فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لجميع قطاعات الدولة، وبالأخص القطاع الرياضي، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وأكّد الحربي؛ أن استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتدادٌ لتنظيم المملكة التظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
المملكة تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-08
فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لجميع قطاعات الدولة، وبالأخص القطاع الرياضي، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وأكّد الحربي؛ أن استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتدادٌ لتنظيم المملكة التظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
01:28 PM
تحت 20 سنة .. حصد ملفها على أغلبية الأصوات
فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لجميع قطاعات الدولة، وبالأخص القطاع الرياضي، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وأكّد الحربي؛ أن استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتدادٌ لتنظيم المملكة التظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
، المملكة تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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