، المملكة تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت 20 سنة .. حصد ملفها على أغلبية الأصوات

فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لجميع قطاعات الدولة، وبالأخص القطاع الرياضي، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكّد الحربي؛ أن استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتدادٌ لتنظيم المملكة التظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشياً مع رؤية المملكة 2030.