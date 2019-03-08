شاهد: مواطن يثير النعرات القبلية في السعودية وتوجيهات عليا بالقبض عليه

أفادت مصادر رسمية، يوم الجمعة، بأن النائب العام في السعودية، أصدر توجيهاته بالقبض على مواطن بتهمة ترويج فيديو يثير النعرات القبلية في السعودية.

وحسب صحيفة عكاظ، فإن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أصدر تعليماته بالقبض الفوري على مواطن بتهمة ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل يهاجم فيه السلطات السعودية.

وذكرت أن المواطن يتهم السلطات السعودية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي، مشيرة إلى أن التوجيه احتوى على القبض السريع على المواطن؛ من أجل التحقيق معه فيما تحدث به من اتهامات للسلطات بشأن اثارة النعرات القبلية.